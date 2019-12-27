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27.12.2019 06:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Неправильное питание названо одной из основных причин потери зрения

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Излишнее употребление красного мяса и жирной пищи, так называемая западная диета, втрое повышает риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) - неизлечимого заболевания, которое часто приводит к потере зрения в пожилом возрасте.

К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения и медицинских профессий Университета Буффало (штат Нью-Йорк, США), сообщается на сайте учреждения.

Фото: Марина Волосевич
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Макула или желтое пятно - это место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза человека. ВМД встречается в двух формах: при сухой дегенерации постепенно отмирают светочувствительные клетки, а при влажной кровеносные сосуды разрастаются и разрушают центральное зрение. Основными факторами риска ВМД считаются генетика и курение.

Новое исследование американских ученых охватило около 1300 человек, ставших участниками более глобальной программы по изучению развития атеросклероза в 1987 - 1995 годах. В течение 18-летнего периода они дважды проходили опросы о рационе питания, что позволило ученым определить тех, кто придерживался здоровой и нездоровой диеты. В общей сложности замеры были сделаны по 29 видам пищевых продуктов. Поклонники западного образа питания с возрастом сталкивались с ВМД гораздо чаще, чем те, кто питался относительно правильно.

Фото: iStock
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- Диета - это способ снизить риск потери зрения из-за возрастной макулярной дегенерации, особенно если у вас семейный анамнез заболевания, - отметила ведущий автор исследования Эми Миллен. - Люди знают, что неправильное питание влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, но что касается зрения, то для многих это может быть новой информацией.

Впрочем, ученые оговариваются, что их исследование было обсервационным, поэтому оно напрямую не доказывает, что употребление здоровой пищи снизит риск развития ВМД.

Более подробно с результатами научной работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

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