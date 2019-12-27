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27.12.2019 12:17
Рубрика: Происшествия

Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Текст: Владимир Шилов

Международный аэропорт Алма-Аты обнародовал предварительный список выживших в катастрофе самолета авиакомпании Bek Air. Он размещен на странице воздушной гавани в Facebook. В общей сложности в списке фигурирует 60 человек. Отмечается, что всем им была оказана медицинская помощь.

Фото: Павел Александров/ТАСС
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Ранее в МВД республики заявили, что в авиапроисшествии погибли 12 человек. Госпитализированы 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

В пятницу лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете из аэропорта Алма-Аты - самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Более полусотни единиц спецтехники задействовано в разборе завалов на месте крушения возле поселка Кызыл Ту. Территория места падения самолета оцеплена.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение самолета в Казахстане Авиакатастрофы

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