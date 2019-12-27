Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Международный аэропорт Алма-Аты обнародовал предварительный список выживших в катастрофе самолета авиакомпании Bek Air. Он размещен на странице воздушной гавани в Facebook. В общей сложности в списке фигурирует 60 человек. Отмечается, что всем им была оказана медицинская помощь.

Ранее в МВД республики заявили, что в авиапроисшествии погибли 12 человек. Госпитализированы 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

В пятницу лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете из аэропорта Алма-Аты - самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Более полусотни единиц спецтехники задействовано в разборе завалов на месте крушения возле поселка Кызыл Ту. Территория места падения самолета оцеплена.