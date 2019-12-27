Полиция Черногории задержала в Подгорице 20 демонстрантов

Сотрудники полиции Черногории взяла под стражу 20 участников протеста в Подгорице. С ними ведутся беседы.

Как сообщает Antena M, за блокирование автомобильного движения по отношению к демонстрантам была применена физическая сила, использован слезоточивый газ.

Напомним, туристические центры Черногории - Будва и Котор, а также второй по величине город страны Никшич и ряд мелких населенных пунктов заблокированы протестующими. Они выступают в защиту Сербской православной церкви.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Между тем черногорская оппозиция предложила свыше 150 поправок к законопроекту о религиозных объединениях, а если они не будут приняты, угрожает сорвать голосование.

Черногорско-Приморская митрополия является самой старой в СПЦ. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. При этом ее глава - митрополит Амфилохий прямо указывает на истинного, по его мнению, инициатора православного раскола - США.