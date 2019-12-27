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27.12.2019 03:37
Рубрика: В мире

Потасовка возникла в парламенте Черногории во время голосования

Голосование за закон о вероисповедании в Черногории закончилось потасовкой депутатов правящей партии и оппозиции. Неизвестный распылил в помещении баллончик со слезоточивым газом.

Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
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Как сообщает ТАСС, депутаты от оппозиции разбили один из аппаратов для голосования. Затем началась массовая драка. Охрана была вынуждена вывести зачинщиков конфликта из здания.

Ранее черногорская оппозиция предложила свыше 150 поправок к законопроекту о религиозных объединениях, а если они не будут приняты, угрожала сорвать голосование.

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил о намерении добиваться автокефалии по примеру Украины.

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