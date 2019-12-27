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27.12.2019 09:33
Рубрика: В мире

При крушении самолета в Алма-Ате выжили 60 человек, 15 пассажиров погибли

Текст: Владимир Шилов
Из 95 человек, находившихся на борту потерпевшего катастрофу в аэропорту Алма-Аты самолета, выжили 60, сообщает пресс-служба воздушной гавани на своей странице в Facebook . Ранее в МВД республики сообщили, что в результате инцидента погибли 15 человек. Судьба еще 20 человек неизвестна.

"Международный работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", - говорится в специальном заявлении аэропорта.

Фото: РИА Новости
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Напомним, в Казахстане рухнул самолет Fokker-100, на борту которого находились 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Инцидент произошел возле поселка Кызыл Ту в Алматинской области. Рейс следовал из Алма-Аты в столицу страны Нур-Султан.

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате в настоящее время выясняет, находились ли россияне на борту потерпевшего крушение воздушного судна.

В мире экс-СССР Казахстан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение самолета в Казахстане

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