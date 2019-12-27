При крушении самолета в Алма-Ате выжили 60 человек, 15 пассажиров погибли

"Международный работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", - говорится в специальном заявлении аэропорта.

Напомним, в Казахстане рухнул самолет Fokker-100, на борту которого находились 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Инцидент произошел возле поселка Кызыл Ту в Алматинской области. Рейс следовал из Алма-Аты в столицу страны Нур-Султан.

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате в настоящее время выясняет, находились ли россияне на борту потерпевшего крушение воздушного судна.