Поклонники несут цветы к театру "Современник" в память о Галине Волчек

Поклонники приносят цветы к московскому театру "Современник" в память о его художественном руководителе Галине Волчек, которая ушла из жизни в четверг в возрасте 86 лет.

Люди оставляют букеты прямо на ступеньках театра. В фойе на время закрытого "Современника" установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов.

На официальном сайте "Современника" отмечается, что двери театра откроются 29 декабря в 9.00 для всех желающих проститься с его художественным руководителем, режиссером, артисткой, педагогом.

Волчек стала главным режиссером театра в 1972 году после ухода Олега Ефремова, а спустя 17 лет заняла пост худрука.