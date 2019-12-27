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27.12.2019 00:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Покушение на главу района Воронежской области расследуют в аппарате СК РФ

Расследованием уголовного дела о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова займутся следователи центрального аппарата Следственного комитета.

Фото: Администрация Рамонского района
Появилось видео с места покушения на воронежского чиновника
Фото: пресс-служба СУ СК по Воронежской области
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"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК", - передает ТАСС заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Напомним, что покушение на жизнь чиновника произошло утром 26 декабря. По предварительной версии, Фролова взорвали в служебном автомобиле, он получил травмы ног и был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают необходимую помощь, угрозы для жизни в настоящий момент нет.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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