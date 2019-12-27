Покушение на главу района Воронежской области расследуют в аппарате СК РФ

Расследованием уголовного дела о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова займутся следователи центрального аппарата Следственного комитета.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК", - передает ТАСС заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Напомним, что покушение на жизнь чиновника произошло утром 26 декабря. По предварительной версии, Фролова взорвали в служебном автомобиле, он получил травмы ног и был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают необходимую помощь, угрозы для жизни в настоящий момент нет.