Мэр Магадана попросил помочь испанскому велотуристу доехать к Байкалу

Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с испанским путешественником, который сегодня во второй раз отправится на велосипеде до Байкала, сообщает мэрия города.

Градоначальник пообещал иностранному гостю, что во время путешествия по Магаданской области его будут встречать представители всех округов.

Велотуристу также вручили напутственное письмо-сопровождение для мэров, глав городов и поселков, входящих в машрут Магадан - Иркутск. В нем Юрий Гришан просит оказывать Хосе помощь и проводить встречи с привлечением СМИ.

Напомним, что год назад велосипедист уже пытался покорить Дальний Восток, но едва не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Его случайно нашли три брата-ингуша и отвезли в Сусуман, где испанцу помогли врачи.

Сейчас мужчина собирается проезжать в день по 40 километров и рассчитывает добрать до Байкала к 20 марта. Как сказал сам Хосе Андрес Абьян Пахарес, в этот раз он подготовился к турне гороздо лучше.