УАЗ надолго остановит конвейер

В конце декабря Ульяновский автозавод ушел в корпоративный отпуск. Возобновить выпуск автомобилей планировалось в середине января. Однако ульяновцы решили продлить новогодние каникулы.

Как сообщает "Автостат", в период с 9 по 17 января на заводе будет проводиться ежегодная инвентаризация. После чего запланированы ремонтно-профилактические работы вплоть до 10 февраля.

Наконец, спустя полтора месяца со сборочных конвейеров начнут сходить автомобили марки УАЗ.

В компании отмечают, что на складах у дилеров имеется достаточное количество готовой продукции и длительный простой не приведет к дефициту автомобилей в автосалонах.

Напомним, за 11 месяцев текущего года УАЗ реализовал 33 987 автомобилей, что на 5% меньше результата за аналогичный период 2018-го.