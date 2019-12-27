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27.12.2019 18:43
Рубрика: Российский автопром

УАЗ надолго остановит конвейер

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов / РГ Фото: Валерий Карташов / РГ
Фото: Валерий Карташов / РГ

В конце декабря Ульяновский автозавод ушел в корпоративный отпуск. Возобновить выпуск автомобилей планировалось в середине января. Однако ульяновцы решили продлить новогодние каникулы.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Как сообщает "Автостат", в период с 9 по 17 января на заводе будет проводиться ежегодная инвентаризация. После чего запланированы ремонтно-профилактические работы вплоть до 10 февраля.

Наконец, спустя полтора месяца со сборочных конвейеров начнут сходить автомобили марки УАЗ.

В компании отмечают, что на складах у дилеров имеется достаточное количество готовой продукции и длительный простой не приведет к дефициту автомобилей в автосалонах.

Напомним, за 11 месяцев текущего года УАЗ реализовал 33 987 автомобилей, что на 5% меньше результата за аналогичный период 2018-го.

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