В Башкирии накажут организаторов елки для детей-инвалидов без подарков

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов официально принес свои извинения родителям детей с ограниченными возможностями здоровья за инцидент на елке, где не всем хватило подарков. Он пообещал провести служебное расследование, наказать виновных и в следующем году лично проконтролировать организацию мероприятия. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям со СМИ администрации города Стерлитамак Елена Калюжная.

По ее словам, мероприятие такого масштаба в Стерлитамаке проводилось впервые: на праздник приехали около 600 детей вместе с родителями. В администрации города признают, что некоторые организационные моменты были проработаны плохо: для дошкольников подарки приобрел спонсор в соответствии со своими возможностями. Остальные дети получили новогодние презенты, закупленные администрацией централизованно.

- Руководство города приносит свои извинения за то, что организаторы не проконтролировали ценовую категорию подарков для дошкольников. В течение новогодних праздников всем детям-инвалидам обязательно вручат сладкие подарки. В следующем году при проведении аналогичного мероприятия для детей всех возрастных категорий будут закуплены идентичные подарки, - отметила Елена Калюжная.

Напомним, в соцсети появились жалобы родителей детей-инвалидов на организацию новогодней елки в Стерлитамаке, после которой дошкольники получили либо более дешевые маленькие подарки, а некоторые ребята и вовсе ушли домой в слезах, не получив ничего.