Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.

На турнире в начале декабря ученица Этери Тутберидзе получила 85,45 балла и установила мировой рекорд.

На этот раз судьи поставили ей почти 90 баллов - 89,86, из которых 51,55 за технику. Косторная исполнила аксель в 3,5 оборота, тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп".

Однако это достижение не будет ратифицировано, так как оно было установлено на внутренних соревнованиях, проводящихся не под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

В похожую ситуацию попали парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они выиграли короткую программу с результатом 83,91 балла, превзойдя мировой рекорд, который был установлен китайской парой Суй Вэньцзин - Хань Цун на этапе Гран-при в Саппоро (81,27 балла) в ноябре.