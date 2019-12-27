Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами России в танцах на льду

Синицина и Кацалапов лидировали после исполнения ритм-танца, а в произвольном танце уступили своим главным конкурентам Александре Степановой и Ивану Букину (132,31 балла против 132,59). Однако по итоговой оценке за две программы - 220,74 балла - Вика и Никита все-таки оказались сильнее. Золото чемпионата страны ученики Александра Жулина завоевывают второй год подряд.

Степанова и Букин заняли второе место (219,72). Тройку призеров замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

Никита Кацалапов отметил, что для их дуэта одной из главных задач было остаться первым номером сборной.

- Нам очень важно было сохранить первую позицию, - сказал Кацалапов на пресс-конференции. - Но это соревнования. Все хотели занять первое место. Если не биться за победу, то зачем тогда приезжать. Хочу поздравить Сашу с Ваней, Тиффани и Джона, они прибавляют, катаются просто обалденно. Круто, что у нас такие близкие результаты. Нам очень интересно выступать в таком соперничестве.