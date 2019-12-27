Корабли Балтфлота примут участие в международных маневрах в Иране

Отряд боевых кораблей Балтийского флота прибыл в Иран для участия в российско-иранско-китайских маневрах, которые начнутся 28 декабря в Индийском океане.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в составе отряда - сторожевой корабль (СКР) "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий". Они ушли в дальний поход из главной военно-морской базы Балтфлота - Балтийска 1 октября.

Корабли Балтийского флота впервые участвовали в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которые прошли в акватории Индийского океана с 10 по 21 декабря.

Сейчас они стоят на якорной стоянке на внутреннем рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран. 27 декабря официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции, которая состоится на берегу.

Активная фаза российско-иранско-китайских маневров начнется 28 декабря в северной части Индийского океана. В ходе учения военные моряки трех стран отработают эпизоды по досмотру и освобождению захваченного "пиратами" судна, совместное маневрирование, оказание помощи терпящему бедствие судну. Им также предстоят тренировки по антитеррористической защите кораблей и судов на незащищенном рейде.