Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка

В Великом Новгороде задержаны двое сотрудников полиции. Они не приняли заявление матери о похищении ее 17-летнего сына, а потом подростка нашли мертвым.

Как сообщает Следственный комитет России, в ближайшее время оперативному дежурному и оперуполномоченному оперативно-сыскного отдела изберут меру пресечения.

Подростка нашли мертвым 31 декабря прошлого года. Юноша был до смерти забит битами и гантелями. А 30 декабря мать молодого человека сообщила полицейским, что ее сына похитили и требуют выкуп. Женщина сказала, что у нее есть доказательства - аудиозаписи разговоров с похитителями.

Но полицейские успокоили женщину, сказали, что никакого похищения нет, что скорее всего это неудачная шутка и вскоре ее сын вернется домой. Никаких оперативно-розыскных мероприятий они инициировать не стали.

На эту ситуацию изначально обратил внимание отдел собственной безопасности полиции Великого Новгорода. На днях на полицейских завели уголовное дело. Им вменяют халатность, которая привела к смерти человека.