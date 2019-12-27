Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Петербурге

В последний день 2019 года и новогоднюю ночь в Петербурге может пойти снег. Однако, по предварительным данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем температура воздуха будет плюсовой.

В понедельник, 30 декабря, в Петербурге ночью ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем - в виде дождя. В вторник, 31 декабря, днем будет облачно с прояснениями, а ночью пройдет небольшой снег.

Температура воздуха составит от минус двух до плюс одного градуса. Далее согласно прогнозу, рассчитанному по автоматизированной технологии Гидрометцентра России, до пятницы, 3 декабря, время от времени будут идти дожди.

Отметим, что декабрь 2019 года специалисты уже отметили как аномально теплый.