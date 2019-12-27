В Госдуме назвали глупой уплату штрафа за полеты над Крымом

В Госдуме оценили сообщения о том, Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая выплатила почти 6 тысяч долларов. В нижней палате парламента РФ призвали Казахстан не идти на поводу такой "хамской политики".

Стало известно, что штраф выплатила казахстанская авиакомпания "Euro-Asia Air". Это стало первым штрафом за "запрещенное использование воздушного пространства Украины в пределах Крыма", сообщило командование воздушных сил Украины.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, которого цитирует РИА Новости, назвал такое решение "большой глупостью" со стороны компании и иронично заметил, что, видимо, у нее "есть лишние деньги". По сути речь о пиратстве, считает он. Ведь у Украины нет оснований требовать средства с других суверенных государств за полет над российской территорией, подчеркнул парламентарий.

- Это наглость и хамство, - резюмировал он. Конечно, и российские авиакомпании ничего платить не обязаны, добавил Шеремет. "Это еще украинские власти обязаны будут выплатить компенсации за разрушенную транспортную инфраструктуру полуострова", - заметил он.