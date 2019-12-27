Шеф, учитель, друзья. Кому обязательно дарить подарки на Новый год

Что подарить на Новый год шефу, друзьям и учителям своего ребенка? Как дорого может стоить такой подарок, да и обязательно ли делать презенты всем знакомым?

Эти вопросы мучают перед праздниками многих людей, ведь количество тех, кого можно внести в список одариваемых, может быть бесконечным.

Родных и близких поздравляют с Новым годом традиционно. Отказываться от этого не нужно, а вот стоит ли одаривать особым вниманием начальника?

Как утверждают эксперты по этикету, подарок - добровольный шаг, а отношения с шефом - дело тонкое, тут важно не перейти грань и не показаться слишком навязчивым. Ваш жест доброй воли могут неправильно понять и счесть его желанием выслужиться.

Учитывая, что по правилам хорошего тона преподносить подарок руководителю запрещено, будет лучше поздравить его всем коллективом, а не индивидуально. Не старайтесь удивить начальника дорогой вещью, лучше напрягите фантазию и сделайте что-нибудь оригинальное.

Школьному учителю вы, конечно, тоже можете что-то подарить на праздник, но и тут не стоит перебарщивать. Будет лучше, если ваш ребенок смастерит для любимого педагога что-нибудь собственными руками, например, открытку или другую поделку.

Как информирует aif.ru, помощникам по дому, например, няням или домработницам, лучше всего преподнести не сувенир или чаевые, а назначить им вполне осязаемую премию.

Если вы собрались в гости, где будет большая компания, то всем дарить подарки вовсе не обязательно, а вот хозяевам желательно что-то преподнести. Воспитанные люди подарят хозяйке цветы, которые на новогодней вечеринке уместно заменить еловой композицией.

Детей друзей и хозяев постарайтесь поздравить обязательно. Преподнесите им даже что -то символическое, например, маленькую игрушку или сладости. Главное, не подарите барабан или дудку. Музыкальные упражнения детей могут испортить настроение некоторым взрослым, лишенным тонкого восприятия искусства.

Если вы остановите свой выбор на сладких подарках, помните, что есть определенные правила, как надо покупать конфеты и прочие сладости. "РГ" уже писала, что приобретать их лучше в больших торговых сетях и магазинах. При этом надо обращать внимание на срок годности, состав, пищевую ценность сладостей и на некоторые другие моменты.

Augsburger Allgemeine, ссылаясь на немецкого нейробиолога Геральда Хютера, подсказывает другую идею. Ученый считает, что конфеты, игрушки и другие материальные подарки радуют детей очень короткий период.

Гораздо ценнее проведенное вместе время. Если вы подарите своим детям абонемент в бассейн, который будете посещать вместе, или совместный поход в театр, это запомнится гораздо лучше и принесет больше пользы.