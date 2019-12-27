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27.12.2019 15:10
Рубрика: Власть

Шойгу объявил 31 декабря в армии и на флоте выходным днем

Текст: Иван Петров
Предстоящий вторник, 31 декабря, - последний день в 2019 году - будет выходным в Вооруженных силах России. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу 28 декабря. Такой перенос, по словам министра, необходим "с учетом того, что довольно напряженное окончание года, выходной нужен для того, чтобы успешно завершить год". "Итак, 31 декабря будет выходным во всех Вооруженных силах", - резюмировал глава военного ведомства, выступая на селекторном совещании.

Сергей Шойгу: Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров

Соответствующее распоряжение довести до всех частей и подразделений поручено начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России генералу армии Валерию Герасимову. А Национальный центр управления обороной РФ проверит его выполнение.

Ранее "Российская газета" сообщала, что почти в половине российских регионов по решению региональных властей 31 декабря объявлен выходным днем.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Все о выходных и праздниках

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