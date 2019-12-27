"Убийца" Tesla Cybertruck сделал танковое упражнение

Самая распространенная компоновка электромобилей - с одним электромотором на ведущую ось. Так делают почти все массовые производители от Hyundai и Nissan до Porsche и Tesla. И это оправданное решение, оптимальный компромисс между энерговооруженностью и необходимым набором ездовых возможностей. Но какие преимущества сулит снабдить каждое колесо отдельным электромотором наглядно продемонстрировала компания Rivian.

На выпущенном ею 35-секундном видеоролике электропикап Rivian R1T выполняет маневр, характерный для техники с отдельным редуктором на каждую из сторон движителя, или попросту "танковый разворот".

Белый пикап выезжает на свободную грунтовую площадку, камера берет вид сверху, и машина на большой скорости начинает выписывать почти идеальный круг диаметром колесной диагонали разнонаправленным вращением левых и правых колес. Хочется воскликнуть словами известного мема: "Как тебе такое, Илон Маск?".

О такой способности пикапа R1T Rivian сообщал, но это первая "живая" демонстрация. Наша поздравления, действительно работает! Но для сохранности шин и ШРУСов на твердых покрытиях без нужды к этому маневру лучше не прибегать.

Но набор возможностей, которые дает схема с отдельным электромотором на колесо с индивидуальным управлением гораздо шире того, на что способен танк.

Заявленные характеристики R1T: суммарная мощность четырех электромоторов 750 л.с., крутящий момент 1124 Нм, максимальная масса буксируемого прицепа 5 т, запас хода на одной зарядке до 644 км, угол въезда 34°, угол съезда 30°, угол рампы 25°, глубина преодолеваемого брода 1300 мм, максимальный клиренс 43 мм (в верхнем положении пневмоподвески).

Компания позиционирует свой пикап как спортивно-туристический, не рабочая лошадка. Страшно подумать, как далеко компания друзей в поисках места для пикника заберется на нем с таким функционалом, и какие средства для их спасения придется задействовать.

Промышленное производство Rivian R1T стартует на заводе в штате Иллинойс в США в конце 2020 года. Оформить предзаказ на машину с внесением аванса в 1000 долларов могут пока только жители США, Канады и Мексики.