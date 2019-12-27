В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту

На своей странице в Twitter посольство поделилось мнением, что Россия "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко, комментируя эту тему, иронично заметил, что США наряду с Украиной ранее вообще не признавали существование Крымского моста. Якобы "Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ", заметил он в комментарии РИА Новости.

- Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда, - резюмировал политик.

Он также подчеркнул, что запуск поездов по своей территории - сугубо внутреннее дело России.

- А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Соединенным Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит, - посоветовал Козенко. Он напомнил "западным соседям", что в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России.