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27.12.2019 10:11
Рубрика: Власть

В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали заявления посольства США на Украине, направленные на осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

На своей странице в Twitter посольство поделилось мнением, что Россия "демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко, комментируя эту тему, иронично заметил, что США наряду с Украиной ранее вообще не признавали существование Крымского моста. Якобы "Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ", заметил он в комментарии РИА Новости.

- Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда, - резюмировал политик.

Он также подчеркнул, что запуск поездов по своей территории - сугубо внутреннее дело России.

- А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Соединенным Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит, - посоветовал Козенко. Он напомнил "западным соседям", что в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Строительство моста через Керченский пролив

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