В Казахстане объявлен траур в связи с крушением самолета

В Казахстане суббота, 28 декабря, объявлена днем траура в связи с катастрофой самолета вблизи Алма-Аты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Инцидент произошел возле поселка Кызыл Ту.

Согласно последним данным, по меньшей мере 60 человек, из 100 находившихся на борту упавшего самолета, выжили. Погибли 12 человек, пострадали 49, сообщили в МВД Казахстана.