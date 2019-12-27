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27.12.2019 20:52
Рубрика: Легковые авто

В Китае начнут продавать аналог Мercedes-Benz GL

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Autohome Фото: Autohome
Фото: Autohome

C 2017 года для государственных органов в Китае производится полноразмерный рамный внедорожник премиум-класса Beijing BJ90, построенный на агрегатах последнего Мercedes-Benz GL (2013-2019). Со следующего года в Китае он станет доступен частным потребителям.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Снаружи Beijing BJ90 вполне оригинален: вся оболочка, кроме крыши, новая, и со своей атрибутикой, вроде фирменной радиаторной решетки из пяти U-элементов и обилия хромированного декора. Габариты BJ90: длина 5171 мм, ширина 1995 мм, высота 1860 мм. Он чуть больше GL.

Интерьер "китайца" от "немца" отличается только новой мультимедиа системой с большим узкоформатным дисплеем, "выжившим" дефлекторы климатической системы на "антресоль" со стрелочными часами. Мультимедиа, по-видимому, имеет функционал из начала 2010-х, об этом свидетельствует не только форма монитора, но и включение зажигания поворотом ключа, то есть дистанционный запуск здесь не реализован.

Фото: Autohome

Шасси Beijing BJ90 полностью идентично шасси Mercedes-Benz X166: несущая лонжеронная рама, независимая подвеска на двойных рычагах спереди, многорычажная сзади, пневмобаллоны и управляемые электроникой амортизаторы по кругу.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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На госслужбе Beijing BJ90 имел под капотом бензиновые турбомоторы Daimler объемом 3,0 и 4,0 л. и семиступенчатый "автомат". По силовым агрегатам машины для частных потребителей информации пока нет. Но со следующего года в Китае вводят экологический стандарт Евро-6 и, очевидно, силовые установки будут новые и от Daimler.

Цену производитель определил в диапазоне 988 000 - 128 800 юаней (8,75 - 11,5 млн рублей). Сопоставима с ценой импортируемых из США Mercedes-Benz GLS 450 - от 1 038 000 юаней (9,19 млн рублей) и BMW X7 xDrive40i - от 1 000 000 юаней (8,85 млн рублей).

#Mercedes-Benz