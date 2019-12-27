Видео: машина сбежала от водителя, пока он наполнял канистру на АЗС

Заправщики всего мира категорически не любят, когда водители на АЗС льют бензин не прямиком в бак машины, а в специально приготовленную емкость. Стекло - хрупкое, напоминают они, пластик накапливает статическое электричество, а металлическая канистра... А металлическую пока наполнишь - машина укатится, как на этом видео.

Видео снято где-то в центральных штатах США, где и снега-то пока нет, не скользко еще, но машину всё же лучше ставить на ручник, особенно если дорога под уклон.

Обо всем этом забыл герой видео, набирая бензин в канистру. Может, спешил кому-то на помощь, кто оказался с пустым баком в чистом поле?

Так или иначе, не поставленному на ручной тормоз автомобилю понадобилось всего 6-7 секунд, чтобы помахать хозяину "дворниками" и сдать задом в кювет.