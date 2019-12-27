Volkswagen решил проблему отсутствия зарядных устройств для электромобилей

Volkswagen сделал зарядную станцию для электромобилей и гибридов, позволяющую забыть обо всех неприятностях с поиском свободного зарядного терминала. Она сама найдет вашу машину и восполнит запас электроэнергии быстрой зарядкой пока вы заняты своими делами.

Состоит система из прицепных мобильных зарядных зарядных модулей с батарейкой на 25 кВт·ч, отдающих постоянный ток высокой мощности (50 кВт) и автономного робота-тягача и по совместительству оператора станции с мультяшными светодиодными глазами. Оба размером с бытовой напольный кондиционер.

Работает это так. Водитель припарковавшегося электромобиля или гибрида через смартфон или бортовой интерфейс машины посылает роботу сигнал и идет по своим делам. Робот снимается с прикола, прицепляет зарядную тележку и соблюдая меры предосторожности направляется к машине. Аккуратно пристраивает с зарядную тележку рядом с машиной, рукой-манипулятором подсоединяет штекер к розетке, направляется обратно на прикол, прилежно ожидая момента забрать тележку на подзарядку или обслужить нового клиента. Робот оборудован видеокамерами, лазерными сканерами и ультразвуковыми датчиками и прекрасно ориентируется в остановке.

Система гибкая, количество модулей и обслуживающих роботов может быть разным в зависимости от размера территории. Плюс каждый робот может одновременно тянуть по несколько модулей.

Мобильная станция пока только прототип, но, по словам одного из создателей, потенциал ее огромен, так как она с минималными затратами может быть интегрирована в любой паркинг, даже там, где стационарные терминалы установить в принципе невозможно и для нее нет проблемы перегороженного подъезда.