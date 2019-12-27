За неделю 34 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ

Министерство обороны РФ озвучило данные о разведывательной активности у российских воздушных границ. За неделю разведку провели 34 иностранных летательных аппарата.

Истребители три раза поднимались на перехват и сопровождение, пишет в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее сообщалось, что с момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова.