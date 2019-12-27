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27.12.2019 06:53
Рубрика: В мире

"Золотой парашют" для экс-гендиректора Boeing может составить 39 млн долларов

Текст: Максим Макарычев
Недавно ушедший в отставку генеральный директор авиакомпании Boeing Деннис Мюленбург получит так называемый "золотой парашют" в сумме 39 миллионов долларов, который примерно в 270 раз больше, чем компания выплачивает членам семей, потерявших родственников в двух катастрофах с самолетом Max 737 в 2018 и 2019 годах.
Экс-гендиректор Boeing Деннис Мюленбург. Фото: AP Photo/Richard Drew Экс-гендиректор Boeing Деннис Мюленбург. Фото: AP Photo/Richard Drew
Экс-гендиректор Boeing Деннис Мюленбург. Фото: AP Photo/Richard Drew

Сумма будет выплачена Мюленбургу частично наличными, и, в основном, акциями и ценными бумагами, в рамках его выходного пакета, сообщил источник ABC News.

Фото: REUTERS/Matt McKnight
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Между тем, отмечают эксперты, те, кто потерял члена семьи в одной из двух смертельных катастроф 737 Max, могут получить приблизительно 144,5 тысячи долларов из фонда компании в 50 миллионов долларов, который будет пропорционально разделен между 346 членами семей погибших. Помимо этой суммы компания пообещала дополнительно выделить 50 миллионов долларов для "удовлетворения потребностей семей тех, кто пострадал от трагедий".

Майкл Стумо, который потерял свою дочь, Самю Стумо, в авиакатастрофе самолета "Эфиопских Авиалиний", назвал смертельные случаи "предотвратимыми" в заявлении, распространенном после отставки Мюленбурга. "Теперь, когда стало известно, что он и высокопоставленные чиновники Boeing знали о проблеме, но игнорировали ее, стало ясно, что качество услуг, предоставляемых компанией, ухудшилось за эти годы", - сказал Майкл Стумо, добавив, что "Боинг" слишком много внимания уделял "финансовому инжинирингу".

Ранее в июне этого года американец Пол Ньороге, потерявший всю свою семью в результате катастрофы "Эфиопских авиалиний", дал показания перед подкомитетом конгресса США, принеся с собой фотографии своей жены, троих детей и свекрови, погибших во время крушения воздушного судна. "Боинг никогда не рассказывал семьям о горе утраты, которое мы будем нести всю свою жизнь", - сказал Ньороге.

Фото: REUTERS
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Напомним, что в октябре 2018 года Lion Air Flight 610 потерпел крушение в океане недалеко от Индонезии вскоре после взлета. Погибли все 189 человек, находившихся на его борту, включая трех детей. В марте 2019 года рейс 302 Эфиопских авиалиний потерпел крушение всего через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.

На прошлой неделе компания объявила о приостановке производства самолетов Max 737 с января 2020 года.

Между тем

В четверг вечером стало известно об отставке главного юридического консультанта авиакомпании Boeing Майкла Люттига. Как сообщает Bloomberg, Люттиг, бывший генеральный советник компании, был назначен на свою должность в мае, чтобы консультировать Мюленбурга и совет директоров по юридическим вопросам, связанным с двумя катастрофами Max 737.

В мире США Компании Авиация Boeing

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