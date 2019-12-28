"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве

По его словам, в субботу, 28 декабря, в Алмату прилетит эксперт Межгосударственного авиационного комитета, который заберет самописец для проверки и анализа данных.

Между тем в пятницу вице-премьер РК Роман Скляр разговаривал с председателем МАК. Была достигнута договоренность, что сегодня вечером, в 18.40 из Москвы прилетает эксперт в Алмату. В настоящее время работает следственно-оперативная группа. Бортовые самописцы воздушного судна извлечены, сообщает агентство "Казинформ".

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании "Bek Air", следовавший рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находилось 98 пассажиров и пять членов экипажа. При взлете лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Затем произошло столкновение с двухэтажным строением. В результате катастрофы погибли 12 человек. Работа авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения всех обстоятельств крушения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.