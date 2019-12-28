"Дорогая, я в гараж". Водители все чаще отказываются от ремонта на СТО

Рынок послепродажного обслуживания в России отличается по нескольким основным критериям от рынков других стран. Одно из основных отличий заключается в том, что у нас доля самостоятельного ремонта во всем объеме сервисных работ остается еще на весьма высоком уровне. От одной трети до половины операций в зависимости от их сложности выполняется самостоятельно. Россия уже на протяжении многих лет лидирует среди многих мировых авторынков по доле "саморемонтов" и этот тренд, кажется, не ослабевает с годами.

Сами по себе способы обслуживания автомобилей оказывают прямое воздействие на особенности развития всего рынка послепродажного облуживания. И канал под названием "самостоятельный ремонт" - не исключение. Его вес и значимость находятся в прямой взаимосвязи и с показателями сферы послепродажного обслуживания, и с особенностями формирования всей дистрибуции автокомпонентов.

По старой советской традиции

Практика самостоятельных ремонтов автомобилей в нашей стране - это традиция с советского прошлого. В те годы автомобиль был роскошью для многих людей. Уровень автомобилизации в стране был невысок. И по сути, сферы обслуживания автомобилей, в именно в том виде, в котором она существует в наши дни, фактически, не было. Не было не только сервисов для обслуживания и ремонта машин, не существовало как такового рынка продаж запчастей и расходников. Даже производства запчастей для рынка послепродажного обслуживания, по сути, не существовало.

Справедливости ради, отметим, что и машины в те годы были "проще". В них не было столько электроники и электрики, как сейчас. Из-за этого почти каждый водитель умел самостоятельно ремонтировать и обслуживать свой автомобиль и, как правило, именно так и делал.

И интересно то, что в те годы в страны было объективно много хороших инженеров-техников, которые своим умом доходили до удачных инженерных решений и отлично разбирались в устройстве и работе автомобиля и его систем.

Как саморемонты влияют на рынок

Самостоятельные ремонты автомобилей - это серьезный тренд рынка послепродажного обслуживания, который заметно влияет на него и делает его очень непохожим на рынки других стран, считает Александр Груздев, глава маркетинговой компании Gruzdev-Analyze.

"По причине того, что доля самостоятельных ремонтов держится на высоком уровне, снижается частота заездов на автосервисные станции. В среднем в России частота заездов на СТО составляет не менее 4 раз в год - два раза на шиномонтаж, один раз - на ТО и один раз - в случае аварий, поломок и непредвиденных ситуаций вроде прокола шины, например, - говорит эксперт. - Привычка автомобилистов к самостоятельному выполнению работ по обслуживанию автомобиля (как минимум, замена свечей, колодок, а порой, и сложный агрегатный ремонт) снижает среднее количество посещений СТО по стране почти в половину, фактически, сейчас этот показатель составляет чуть больше двух визитов на один автомобиль в год".

Высокая доля самостоятельных ремонтов - это сила, которая меняет и дистрибуцию автозапчастей. Если автомобилист сам ремонтирует машину, то он и сам покупает запчасти. Именно поэтому у нас в стране так силен сегмент розничных магазинов автозапчастей. Такого их количества нет в Европе, где уже давно и запчасти, и услуги по ремонту автомобиля автомобилисты покупают на СТО. Да, и там тоже так или иначе существуют и розничные магазины, и интернет-магазины по продаже запчастей, но в нашей стране это совсем другие цифры.

По словам Александра, привычка к "саморемонтам" привела к тому, что многие автомобилисты вне зависимости от того, где они обслуживают свое авто, предпочитают самостоятельно покупать запчасти. И в том числе по этой причине в России можно обнаружить уникальные станции техобслуживания, где не продаются запчасти. И такое положение вещей - нонсенс для Европы, где считается нормой практически не зарабатывать на продаже услуг, а зарабатывать на продаже запчастей.

Гаражи для саморемонтов

Пристрастие автомобилистов к выполнению самостоятельных работ по ремонту автомобилей в России буквально меняет модели организации бизнеса в сфере послепродажного обслуживания.

"Все чаще появляются, так называемые "самогаражи" - то есть автосервисы, которые сдают в прокат подъемник и специальный инструмент тем автомобилистам, которые хотят сами и со своими запчастями ремонтировать своим машины, - объясняет Александр. - В некоторых случаях - это вариант дополнительной загрузки для СТО, где бок о бок могут трудиться профессиональный механик, ремонтирующий автомобиль клиента, и водитель, который делает свой собственный автомобиль. В других же случаях - это отдельный вид бизнеса, когда, по сути, подготовленная сервисная станция превращается в арендный бизнес и просто сдает оборудованное помещение по часам, а из сотрудников остается только администратор".

И если в Москве такой формат работы пока еще не распространен повсеместно, то в регионах таких точек для самостоятельного обслуживания встречается больше. "Поскольку в краткосрочной перспективе ожидать резкого улучшения благосостояния граждан в России не приходится, то и доля самостоятельных ремонтов, а вместе с ней и объемы самостоятельной покупки запчастей в России заметно не сократятся, - отмечает Александр. - Это создает предпосылки и для дальнейшего распространения бизнес-модели самогаражей".

Техническое усложнение автомобилей

Очевидно, что развитие автомобилей идет по пути усложнения их устройства и появления новых более точных и производительных электронных систем и оборудования. Сейчас даже машина бюджетного сегмента оснащена многими электронными системами, для ремонта которых нужны и специальное оборудование, и глубокие технические знания, и практический опыт.

"Необходимость разбираться в сложных случаях ремонта должна была увеличить количество посещений сервиса и уменьшить долю самостоятельного выполнения работ, а увеличило спрос на детальные инструкции по ремонту, которые можно найти в любом магазине автозапчастей, а также на видеоинструкции, - считает Александр Груздев. - А если учесть популярность видеоконтента в целом, то понятно, почему настолько востребованы ролики, где подробно запечатлен процесс замены узлов и компонентов автомобиля".

По мнению эксперта, такого рода видеоматериалы нужны сейчас и профессионалам авторемонтной сферы, и просто автомобилистам-любителям.

Видео по ремонту и обслуживанию - это популярный в настоящее время контент, который производят не только производители запчастей и оборудования, но и блогеры. Для них такие ролики становятся способом зарабатывания денег. Что интересно, самое молодое поколение - автомобилисты в возрасте 18-20 лет - вопреки ожиданиям экспертов не только не отказались от использования автомобиля, но и не отказываются от самостоятельного ремонта. Более того они самостоятельно делают больше операций, чем делали такие же молодые люди 5 лет назад. Одной из причин такого поведения являются видеоролики, которые снимают их сверстники, и они их мотивируют действовать по принципу "если Вася смог, то и я смогу".

В качестве итога отметим, что в нашей стране есть абсолютно уникальные особенности организации обслуживания автомобилей, которые дают такие же уникальные возможности заработка. Эти особенности трансформируют весь рынок и создают такие условия, в которых не работают стандартные европейские или азиатские подходы. Но самостоятельное выполнение работ увеличивает риски поломок и аварий на дорогах, да и само по себе оно связано с определенными профессиональными рисками. Ведь даже неправильно установленная на подъемнике машина может стать серьезной угрозой безопасности. Все же обслуживанием сложных технических устройств должны заниматься профессионалы.