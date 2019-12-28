Эксперты предупредили о новой "холодной войне" в 2020 году

Новая "холодная война" ждет мир в 2020 году. "Кибератаки станут обычным явлением. В политике трендом будут фейковые новости. А обычным людям стоит опасаться вирусов-вымогателей и фишинга", - отмечается в прогнозе, сделанном IT-компанией Check Point. Данные публикует РИА Новости.

От действий хакеров будут страдать коммунальные и иные критически важные инфраструктуры. Станет больше атак на конкретные предприятия, органы власти и организации сферы здравоохранения. Злоумышленники будут использовать программы-вымогатели, а также вредоносное ПО.

Еще одним трендом 2020 года, по мнению экспертов, будут фейковые новости. Еще во время прошлой предвыборной президентской гонки в США началось распространение поддельных новостей на основе искусственного интеллекта.

Справка "РГ"

Фишинг - кража конфиденциальной информации пользователей с помощью электронных писем, а также сообщений якобы от имени финансовых и госучреждений. Все чаще фиксируются смс-атаки. Кроме того, злоумышленники ищут жертв в социальных сетях и на игровых платформах.