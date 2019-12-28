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28.12.2019 09:06
Рубрика: Спорт

Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Федор Емельяненко оказался на 11 килограммов легче своего противника Куинтона Джексона накануне поединка в Японии.

Фото: ТАСС
Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры

В Японии прошла процедура взвешивания бойцов накануне турнира Bellator 237 в Сайтаме, главным событием которого станет поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.

Емельяненко показал вес 109 килограммов, тогда как его оппонент весит 120,2 килограмма. Джексон прошел серьезную подготовку к бою и, как ранее уже признавался его тренер, в ее начале представлял из себя жалкое зрелище - имел много жира. Но благодаря тяжелой работе он сумел превратить большую часть жира в мышечную массу.

Перевес в 11 килограммов - довольно серьезное преимущество Джексона, который не только обладает нокаутирующим ударом, но и неплохо борется. Более того, 43-летний Емельяненко признавался, что в борьбе его соперник очень опасен и в его арсенале есть страшный бросок, который может привести к травме.

Россиянин по прозвищу "Последний Император" провел 41 бой в ММА, из которых выиграл 35 и в шести уступил, а один поединок был признан несостоявшимся. Его оппонент, владевший поясом чемпиона UFC, имеет в послужном списке 38 побед и 13 поражений.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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