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28.12.2019 00:49
Рубрика: Транспортное право

Госавтоинспекция примет непосредственное участие в техосмотре автобусов

Текст: Владимир Баршев
Инспектор Госавтоинспекции будет присутствовать на пункте техосмотра при проверке автобусов, а также заверять диагностические карты непосредственно в информационной системе ЕАИС ТО. Это прописано в проекте правил организации и проведения техосмотра автобусов, разработанных МВД. Документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Напомним, что о необходимости со стороны ГИБДД контролировать техосмотр автобусов говорилось давно. И поводов для этого хоть отбавляй. Несмотря на то, что автобусы должны проверяться два раза в год, их владельцы так же, как и большинство автомобилистов, предпочитали покупать диагностическую карту. А так как возраст автобусного парка не мал, а пробеги огромные, то и количество аварий по причине неисправности регулярно росло. А авария с автобусом - это не две легковушки столкнулись. Жертвы считаются десятками.

Фото: Сергей Куксин.
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Идею вернуть техосмотр автобусов в руки ГИБДД озвучил глава Госавтоиснпекции МВД России Михаил Черников. И эта идея была поддержана на всех уровнях. После чего в закон о безопасности дорожного движения и в закон о техомсотре были внесены соответствующие поправки.

А теперь разработан и проект правил, которые должны быть утверждены постановлением правительства. В них четко говорится, что все автобусы, кроме тех, что специально оборудованы для оперативно-разыскных нужд, проверяются оператором техосмотра при участии сотрудника Госавтоинспекции.

Техосмотр проводится по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Техническое состояние проверяет эксперт оператора и заносит результаты в сформированную им в ЕАИС ТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет соответствие результатов установленным требованиям. Также он проверяет автобус и водителя по информационным учетам МВД. И вносит в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса требованиям безопасности.

В общем, контроль за техническим состоянием автобусов станет значительно строже. И купить диагностическую карту через интернет уже не удастся. Ведь мало того, что она будет сформирована непосредственно в единой информационной системе, так еще и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора ГИБДД.

Предполагается, что это постановление вступит в силу одновременно с поправками в закон о техосмотре - 8 июня 2020 года.