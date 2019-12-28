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28.12.2019 16:09

Медведева заявила, что в следующем году вернется еще сильнее

Текст: Анна Козина
Двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева подтвердила, что вынуждена сняться с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за проблемы с ботинками.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Напомним, что у фигуристки сломался ботинок конька во время тренировки, которая состоялась в четверг. Новые коньки найти не удалось. Так что вчера, в пятницу, Женя выступала в короткой программе в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Она откатала чисто и занимала пятое место, набрав 71,08 балла.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Однако сегодня Медведева не смогла закончить тренировку перед произвольной программой и в итоге снялась с турнира. Поскольку чемпионат России является отборочным стартом на чемпионаты Европы и мира, Евгения лишилась шансов побороться за место в сборной.

- Речь о снятии не шла до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком все плохо, - отметила Медведева в эфире Первого канала. - Можно сказать, что выступать было опасно для моего здоровья. Наверное, этим и мотивировалось мое решение. Для меня это очень сложно и глубоко неприятно. Я знаю, как меня ждали. Я в прекрасной форме. Но я вернусь еще сильнее в следующем году.

Медведева даже проанонсировала тему произвольной программы на следующий сезон. Это будет "Аллегрия" от "Цирк дю Солей".

- Все влюбились в эту музыку. Под нее можно показать потрясающий образ. При всем при этом я сделаю все, что смогу, чтобы усовершенствоваться технически, - заявила Медведева. - Я продвинулась в исполнении четверных прыжков. Прогресс идет не так быстро, как бы я хотела. Но прогресс есть.

Фото: РИА Новости
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Фигуристка, которая после Игр-2018 переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, также обратилась к болельщикам.

- Я знаю, как сильно вы переживаете. Понимаю, насколько кто-то расстроен, разочарован в ситуации, во мне, в моих ботинках. Не знаю, как выразить, что чувствую, потому что чувствую себя, мягко говоря, не очень хорошо, - призналась Женя дрожащим голосом. - Это первый случай в моей карьере, когда я снимаюсь с соревнований. Не могла представить, что окажусь в такой ситуации. Но это тоже опыт, который закалит меня. Я стану сильнее. Я вас люблю, я буду продолжать работать. Мы увидимся еще много-много раз, ведь мы все любим фигурное катание.

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