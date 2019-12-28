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28.12.2019 15:29
Рубрика: Легковые авто

Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году

Текст: Владимир Пшенин
Российский авторынок продолжает испытывать сложности, вот и в 2019 году немало моделей пропали из продажи.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Ford
Фото: iStock

Уход именно этой марки стал, пожалуй, самым заметным, ведь предлагать прекратили весь легковой модельный ряд, оставив в линейке только коммерческие Transit. Однако нужно отметить, что весь прежний ассортимент на момент написания материала всё ещё присутствует на официальном сайте.

Ford Focus

В своё время второе поколение машины продавалось примерно теми же тиражами, что сейчас Lada Vesta и Kia Rio. Однако у третьего с самого начала судьба не заладилась: внешность на любителя, салон тесный, цена высокая. Рестайлинг картину не поправил, и в итоге конвейер во Всеволожске был остановлен.

Автомобиль предлагался в трёх кузовах (седан, пятидверный хэтчбек, универсал) с двигателями объёмом 1.6 и 1.5 л мощностью от 85 до 150 л.с., которые в зависимости от модификации агрегатировались с механикой на 5 ступеней, 6-ступенчатым классическим автоматом и "роботом" PowerShift, также имеющим 6 ступеней.

Ford Fiesta

Младшая сестра "Фокуса" по модельной линейке в своё время уже уходила из нашей страны. Тогда машину завозили из-за границы, но спустя несколько лет Ford решил локализовать модель, рассчитывая на увеличение спроса. Этого не произошло.

Конкуренты оказались покрупнее, попросторнее, а иногда и подешевле. У машины было два кузова (седан и хэтчбек), аналогичный фокусовскому двигатель 1.6 в трёх вариантах форсировки и две коробки - механика и PowerShift - с пятью и шестью ступенями соответственно.

Ford Mondeo

У солидного седана, как и у Focus, всё пошло не так со сменой поколений, когда он из европейского стал глобальным. При этом у него из моторной гаммы изъяли тщедушный 1.6, стартуя аж с 2.5 литров и 150 сил с безальтернативным автоматом.

Вторым двигателем стал EcoBoost на 2 литра и 199 или 240 л.с. Дизайном, как ни странно, не обидели. Собирать на месте стали только седан, но, в отличие от предыдущей генерации, остальные кузова даже завозить не стали.

Ford Ecosport

Этот маленький кроссовер изначально задумывался для "третьих" стран, но потом его зачем-то повезли даже во вполне развитую Европу. Как там, так и у нас эту машинку ждала незавидная участь.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Оказалось, что потребитель предпочтёт больше автомобиля за меньшие деньги, а не наоборот. На выбор можно было взять полуторалитровый двигатель, выдающий 123 л.с., с механикой или "автоматом" на переднем приводе или 2 литра на "автомате" и полном приводе. Интересно, что к моменту принятия решения об уходе марки с рынка модель только обновилась, да так и висит до сих пор на сайте как "новый EcoSport".

Ford Kuga

Кроссовер C-класса некоторое время очень даже неплохо брали. Правда, было это тоже до смены поколений. Но и нынешнее на российском рынке смогло даже пережить рестайлинг, но это его не спасло от ухода вместе со своими товарищами по марке.

Здесь, как и у Ecosport, двигатель "завязан" с типом привода: переднему - 2,5-литровый "атмосферник" от "Мондео" с 150 силами, полному - EsoBoost, где с 1.5 л снимают или 150, или 184 л.с.

Ford Explorer

Чисто американский, большой и солидный. Понятно, что в этом поколении у него нет рамы, но большинству хватит просторного салона и какого-никакого полного привода.

Всё это у здоровяка, конечно, есть. По силовому агрегату выбрать вообще ничего не давали, это в любом случае атмосферный 3.5, располагающий выгодными по налогу 249 силами, с 6-ступенчатым "автоматом".

Nissan
Фото: iStock

Японская компания, конечно, отстаёт от американцев, но и российский рынок покинули две модели, что тоже немало. После этой чистки гамма Nissan состоит из четырёх локализованных кроссоверов: Terrano (Москва), Qashqai, X-Trail и Murano (Санкт-Петербург).

Nissan Juke

Компактный кроссовер с необычной внешностью никого буквально не оставляет равнодушным: его либо любят, либо ненавидят. Да и его продажи тоже лихорадило изрядно. Когда-то он довольно успешно продавался у нас со всей палитрой модификаций, включая бешеный Nismo.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Потом продажи свернули и через некоторое время запустили вновь, но уже без полного привода, Nismo других особенностей. В прошлом ноябре кончился срок действия ОТТС, для продления нужно было внедрить ЭРА-ГЛОНАСС, и компания не стала этого делать, реализовав за 2018 год 2547 машин. Новое поколение Juke, сохранившее фирменные черты, у нас не появится.

Nissan GT-R

Легендарный "Годзилла" поколения R35 с 3.8-литровым наддувным V6 и компоновкой transaxle продавался у нас с самого начала и прошёл через все обновления. Однако и у него в декабре 2018 года закончился срок действия ОТТС, а с продажами в 25 штук за год Nissan не захотел вкладываться в установку ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому в нынешнем году поставки прекращены. Увидим ли мы новое поколение в случае его выхода, неизвестно.

Nissan Almera
Фото: Пресс-служба Nissan.

Эту модель продвигали как специально выпущенную для России. Если говорить упрощённо, то это такой Франкенштейн, где на ходовую часть Renault Logan надет кузов японского Nissan Sylphy с салоном, похожим на первое поколение всё того же "Логана" после рестайлинга.

Фото: Роспатент
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Среди отличительных черт модели был очень просторный задний диван и… пожалуй, всё. Неудивительно, что он проиграл сражение своему родственнику по технике, который сменил поколение и стал выглядеть гораздо приятнее как снаружи, так и внутри. Последние "Альмеры" были собраны ещё в прошлом октябре, но запасов хватило, чтобы зацепить и 2019 год.

Audi
Фото: iStock

Компания, в отличие от предыдущих маро, не снимала с продаж ничего массового, ограничившись спортивными купе.

Audi TT
Фото: Пресс-служба Audi.

Купе, которое на протяжении трёх поколений остаётся узнаваемым. Последняя модель, конечно, выполнена на модульной платформе MQB.

Популярностью похвастать автомобиль уже не мог: за прошлый год было реализовано и поставлено на учёт лишь 116 экземпляров с ценами от 2 700 000 рублей. И вот в 2019 году продажи прекращены. Хотя машина пережила рестайлинг, о планах поставки такой версии пока ничего не слышно.

Audi R8
Фото: Пресс-служба Audi.

Знаковый для немецкой компании автомобиль, первый среднемоторный суперкар.

Машина является родственником Lamborghini Gallardo, только более приспособленным к "мирной жизни". Прошлый год принёс лишь 8 проданных и зарегистрированных суперкаров. С уходом R8 в гамме не остаётся изначально спортивных автомобилей. Отныне есть только модификации "гражданских".

Haval H6 Coupe

Китайский кроссовер, созданный на базе модели H6, продавался в России с осени 2017 года.

Фото: Пресс-служба Haval
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Гаммы двигателей, коробок и трансмиссий, по сути, не было, то есть предлагался только один вариант - 2 литра, 190 л.с., 6-ступенчатый "робот" и передний привод - по цене от 1 450 000 рублей, являясь на тот момент самым дорогим паркетником марки (H9, естественно, не в счёт, это большой рамный внедорожник). С таким ценником модель оказалась, по сути, нишевой, продавшись за 2018 год в количестве 155 машин. В апреле 2019 года все имеющиеся запасы автомобилей были распроданы.

Citroen C4 Spacetourer
Фото: Пресс-служба Citroen.

Этот минивэн до рестайлинга носил красивое название C4 Picasso. 5-местная версия всегда была менее популярна, чем Grand C4 Spacetourer на 7 мест.

Фото: Пресс-служба PSA.
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В России за прошлый год было продано 13 и 254 экземпляра соответственно. Разница настолько заметная, что концерн PSA прекратил производство младшей модификации в мае этого года.

Сейчас же на официальном российском сайте отсутствуют варианты и на 5, и на 7 мест. Оба минивэна предлагались с двигателем 1.6, выдающим 150 л.с., в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом". У большого дополнительно существовала версия с дизелем на 115 сил и МКПП.

Fiat Fullback
Фото: Пресс-служба Fiat.

Классический пример бейдж-инжиниринга из пикапа Mitsubishi L200 в этом году уходит в историю совсем, а не только на российском рынке. Поскольку марка не ассоциируется у покупателей с полноприводными пикапами, модель потерпела крах.

А у нас не помогли даже более гуманные цены, расширенный набор комплектации и более длинная гарантия по сравнению с прародителем. За предыдущий год продажи составили всего 233 экземпляра.

Toyota Prius

Один из пионеров гибридостроения никогда не был у нас особо популярен, да и не продавался он официально вплоть до третьего поколения. Сейчас же в строю авангардно выглядящее четвёртое, которое в январе пропало из продажи и, соответственно, с сайта.

Фото: Скриншот с видео
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Официально говорится о том, что причина всего лишь в предстоящих поставках рестайлинга, то есть старые закончились, а новых пока нет. Причём в пресс-службе тогда сказали, что "сроки зафиксированы в связи с высоким спросом на мировых рынках". Но скорее всего это означает "у вас продается слишком мало, так что неизвестно, когда модель вернётся, и вернётся ли вообще".

SsangYong
Фото: Пресс-служба SsangYong.

Корейцам не привыкать уходить, в 2016 году они уже это делали. В 2017 году предприняли попытку вернуться, но тщетно. За тот же 2017 год удалось продать 123 машины трёх моделей - Actyon, Tivoli и XLV (по сути, удлинённый Tivoli), - а за 2018 и того меньше - 101. В результате об уходе марки заговорили на исходе 2018 года, а уже весной 2019 года последние экземпляры были распроданы. Actyon предлагался по цене от 1 169 000 рублей, Tivoli - от 999 000 рублей, XLV - от 1 289 000 рублей.

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#Toyota #Nissan #Ford #Audi