Мы их потеряли. Какие автомобили покинули Россию в 2019 году

Российский авторынок продолжает испытывать сложности, вот и в 2019 году немало моделей пропали из продажи.

Ford

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Уход именно этой марки стал, пожалуй, самым заметным, ведь предлагать прекратили весь легковой модельный ряд, оставив в линейке только коммерческие Transit. Однако нужно отметить, что весь прежний ассортимент на момент написания материала всё ещё присутствует на официальном сайте.

Ford Focus

В своё время второе поколение машины продавалось примерно теми же тиражами, что сейчас Lada Vesta и Kia Rio. Однако у третьего с самого начала судьба не заладилась: внешность на любителя, салон тесный, цена высокая. Рестайлинг картину не поправил, и в итоге конвейер во Всеволожске был остановлен.

Автомобиль предлагался в трёх кузовах (седан, пятидверный хэтчбек, универсал) с двигателями объёмом 1.6 и 1.5 л мощностью от 85 до 150 л.с., которые в зависимости от модификации агрегатировались с механикой на 5 ступеней, 6-ступенчатым классическим автоматом и "роботом" PowerShift, также имеющим 6 ступеней.

Ford Fiesta

Младшая сестра "Фокуса" по модельной линейке в своё время уже уходила из нашей страны. Тогда машину завозили из-за границы, но спустя несколько лет Ford решил локализовать модель, рассчитывая на увеличение спроса. Этого не произошло.

Конкуренты оказались покрупнее, попросторнее, а иногда и подешевле. У машины было два кузова (седан и хэтчбек), аналогичный фокусовскому двигатель 1.6 в трёх вариантах форсировки и две коробки - механика и PowerShift - с пятью и шестью ступенями соответственно.

Ford Mondeo

У солидного седана, как и у Focus, всё пошло не так со сменой поколений, когда он из европейского стал глобальным. При этом у него из моторной гаммы изъяли тщедушный 1.6, стартуя аж с 2.5 литров и 150 сил с безальтернативным автоматом.

Вторым двигателем стал EcoBoost на 2 литра и 199 или 240 л.с. Дизайном, как ни странно, не обидели. Собирать на месте стали только седан, но, в отличие от предыдущей генерации, остальные кузова даже завозить не стали.

Ford Ecosport

Этот маленький кроссовер изначально задумывался для "третьих" стран, но потом его зачем-то повезли даже во вполне развитую Европу. Как там, так и у нас эту машинку ждала незавидная участь.

Оказалось, что потребитель предпочтёт больше автомобиля за меньшие деньги, а не наоборот. На выбор можно было взять полуторалитровый двигатель, выдающий 123 л.с., с механикой или "автоматом" на переднем приводе или 2 литра на "автомате" и полном приводе. Интересно, что к моменту принятия решения об уходе марки с рынка модель только обновилась, да так и висит до сих пор на сайте как "новый EcoSport".

Ford Kuga

Кроссовер C-класса некоторое время очень даже неплохо брали. Правда, было это тоже до смены поколений. Но и нынешнее на российском рынке смогло даже пережить рестайлинг, но это его не спасло от ухода вместе со своими товарищами по марке.

Здесь, как и у Ecosport, двигатель "завязан" с типом привода: переднему - 2,5-литровый "атмосферник" от "Мондео" с 150 силами, полному - EsoBoost, где с 1.5 л снимают или 150, или 184 л.с.

Ford Explorer

Чисто американский, большой и солидный. Понятно, что в этом поколении у него нет рамы, но большинству хватит просторного салона и какого-никакого полного привода.

Всё это у здоровяка, конечно, есть. По силовому агрегату выбрать вообще ничего не давали, это в любом случае атмосферный 3.5, располагающий выгодными по налогу 249 силами, с 6-ступенчатым "автоматом".

Nissan

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Японская компания, конечно, отстаёт от американцев, но и российский рынок покинули две модели, что тоже немало. После этой чистки гамма Nissan состоит из четырёх локализованных кроссоверов: Terrano (Москва), Qashqai, X-Trail и Murano (Санкт-Петербург).

Nissan Juke

Компактный кроссовер с необычной внешностью никого буквально не оставляет равнодушным: его либо любят, либо ненавидят. Да и его продажи тоже лихорадило изрядно. Когда-то он довольно успешно продавался у нас со всей палитрой модификаций, включая бешеный Nismo.

Потом продажи свернули и через некоторое время запустили вновь, но уже без полного привода, Nismo других особенностей. В прошлом ноябре кончился срок действия ОТТС, для продления нужно было внедрить ЭРА-ГЛОНАСС, и компания не стала этого делать, реализовав за 2018 год 2547 машин. Новое поколение Juke, сохранившее фирменные черты, у нас не появится.

Nissan GT-R

Легендарный "Годзилла" поколения R35 с 3.8-литровым наддувным V6 и компоновкой transaxle продавался у нас с самого начала и прошёл через все обновления. Однако и у него в декабре 2018 года закончился срок действия ОТТС, а с продажами в 25 штук за год Nissan не захотел вкладываться в установку ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому в нынешнем году поставки прекращены. Увидим ли мы новое поколение в случае его выхода, неизвестно.

Nissan Almera

Фото: Пресс-служба Nissan.

Эту модель продвигали как специально выпущенную для России. Если говорить упрощённо, то это такой Франкенштейн, где на ходовую часть Renault Logan надет кузов японского Nissan Sylphy с салоном, похожим на первое поколение всё того же "Логана" после рестайлинга.

Среди отличительных черт модели был очень просторный задний диван и… пожалуй, всё. Неудивительно, что он проиграл сражение своему родственнику по технике, который сменил поколение и стал выглядеть гораздо приятнее как снаружи, так и внутри. Последние "Альмеры" были собраны ещё в прошлом октябре, но запасов хватило, чтобы зацепить и 2019 год.

Audi

Фото: iStock

Компания, в отличие от предыдущих маро, не снимала с продаж ничего массового, ограничившись спортивными купе.

Audi TT

Фото: Пресс-служба Audi.

Купе, которое на протяжении трёх поколений остаётся узнаваемым. Последняя модель, конечно, выполнена на модульной платформе MQB.

Популярностью похвастать автомобиль уже не мог: за прошлый год было реализовано и поставлено на учёт лишь 116 экземпляров с ценами от 2 700 000 рублей. И вот в 2019 году продажи прекращены. Хотя машина пережила рестайлинг, о планах поставки такой версии пока ничего не слышно.

Audi R8

Фото: Пресс-служба Audi.

Знаковый для немецкой компании автомобиль, первый среднемоторный суперкар.

Машина является родственником Lamborghini Gallardo, только более приспособленным к "мирной жизни". Прошлый год принёс лишь 8 проданных и зарегистрированных суперкаров. С уходом R8 в гамме не остаётся изначально спортивных автомобилей. Отныне есть только модификации "гражданских".

Haval H6 Coupe

Китайский кроссовер, созданный на базе модели H6, продавался в России с осени 2017 года.

Гаммы двигателей, коробок и трансмиссий, по сути, не было, то есть предлагался только один вариант - 2 литра, 190 л.с., 6-ступенчатый "робот" и передний привод - по цене от 1 450 000 рублей, являясь на тот момент самым дорогим паркетником марки (H9, естественно, не в счёт, это большой рамный внедорожник). С таким ценником модель оказалась, по сути, нишевой, продавшись за 2018 год в количестве 155 машин. В апреле 2019 года все имеющиеся запасы автомобилей были распроданы.

Citroen C4 Spacetourer

Фото: Пресс-служба Citroen.

Этот минивэн до рестайлинга носил красивое название C4 Picasso. 5-местная версия всегда была менее популярна, чем Grand C4 Spacetourer на 7 мест.

В России за прошлый год было продано 13 и 254 экземпляра соответственно. Разница настолько заметная, что концерн PSA прекратил производство младшей модификации в мае этого года.

Сейчас же на официальном российском сайте отсутствуют варианты и на 5, и на 7 мест. Оба минивэна предлагались с двигателем 1.6, выдающим 150 л.с., в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом". У большого дополнительно существовала версия с дизелем на 115 сил и МКПП.

Fiat Fullback

Фото: Пресс-служба Fiat.

Классический пример бейдж-инжиниринга из пикапа Mitsubishi L200 в этом году уходит в историю совсем, а не только на российском рынке. Поскольку марка не ассоциируется у покупателей с полноприводными пикапами, модель потерпела крах.

А у нас не помогли даже более гуманные цены, расширенный набор комплектации и более длинная гарантия по сравнению с прародителем. За предыдущий год продажи составили всего 233 экземпляра.

Toyota Prius

Один из пионеров гибридостроения никогда не был у нас особо популярен, да и не продавался он официально вплоть до третьего поколения. Сейчас же в строю авангардно выглядящее четвёртое, которое в январе пропало из продажи и, соответственно, с сайта.

Официально говорится о том, что причина всего лишь в предстоящих поставках рестайлинга, то есть старые закончились, а новых пока нет. Причём в пресс-службе тогда сказали, что "сроки зафиксированы в связи с высоким спросом на мировых рынках". Но скорее всего это означает "у вас продается слишком мало, так что неизвестно, когда модель вернётся, и вернётся ли вообще".

SsangYong

Фото: Пресс-служба SsangYong.

Корейцам не привыкать уходить, в 2016 году они уже это делали. В 2017 году предприняли попытку вернуться, но тщетно. За тот же 2017 год удалось продать 123 машины трёх моделей - Actyon, Tivoli и XLV (по сути, удлинённый Tivoli), - а за 2018 и того меньше - 101. В результате об уходе марки заговорили на исходе 2018 года, а уже весной 2019 года последние экземпляры были распроданы. Actyon предлагался по цене от 1 169 000 рублей, Tivoli - от 999 000 рублей, XLV - от 1 289 000 рублей.