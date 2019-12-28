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28.12.2019 08:14
Рубрика: Спорт

Овечкин дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Текст: Максим Домчев

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин второй год подряд отказывается от участия в Матче звезд НХЛ, чтобы отдохнуть перед второй половиной сезона. За это игрока ждет дисквалификация.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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О решении Овечкина пропустить звездный уикэнд-2020 в Twitter написала журналист издания Washington Post Саманта Пелл. Она также передала комментарий самого хоккеиста.

"Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на других вещах", - сказал Овечкин.

Ранее было объявлено о том, что по итогам голосования болельщики выбрали Овечкина капитаном сборной Столичного дивизиона. Однако еще тогда он заявил, что не уверен, отправится ли он в Сент-Луис 25 и 26 января 2020 года.

Любопытно, что в прошлом году Овечкин также принял решение пропустить Матч звезд по той же причине. За это он был дисквалифицирован Лигой на один матч. Аналогичное наказание ждет его и на этот раз.

Минувшей ночью Овечкин и партнеры в матче регулярного чемпионата НХЛ одолели "Коламбус" в овертайме - 2:1. Александр Великий в этой встрече был активен, нанес семь бросков по воротам соперника, но забить не смог. В итоге на его счету голевая передача. Овечкин в этом сезоне набрал 37 очков (23 шайбы и 14 передач). Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 27 бросков и был признан лучшим игроком матча.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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