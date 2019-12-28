Первая серийная зенитная система С-500 поступит в войска в 2025 году

В июле нынешнего года в полном объеме и с положительными результатами завершились государственные испытания зенитной ракетной системы С-350 ("Витязь-ПВО") с присвоением литеры "O1". Ее первый серийный образец передают в войска. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Он напомнил, что Госпрограммой вооружения предусмотрена поставка С-350 в Российскую армию до 2027 года. "В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - заявил Криворучко в интервью "Красной звезде".

В минувшую пятницу на селекторном совещании в Минобороны начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров доложил, что "завершается прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитного ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитных ракетных полков". По его словам, оснащение войск этой системой ПВО в 2-2,5 повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами противника.

Ранее пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что Минобороны уже передан первый комплект С-350 "Витязь". Торжественная церемония прошла на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. По данным производителя, приемо-сдаточные испытания новой техники были успешными. "В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Министерства обороны РФ выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей", - сообщили в концерне.

Известно, что эти зенитные ракетные системы со временем заменят в войсках стоящие почти сорок лет на вооружении нашей армии системы С-300ПС. "Витязь" - своего рода промежуточная версия между "трехсотками" и "четырехсотками". С-350 конструкторы сделали более легким и маневренным, чем С-400 "Триумф". По сравнению с "Фаворитом" у него увеличенный и мощный боекомплект, повышенная живучесть. Разработчики утверждают, что "Витязь" получил ракету с лучшими, чем у С-300ПС, характеристиками. Она более маневренная, имеет преимущества по минимальной и максимальной высоте поражения цели, оснащена головкой самонаведения, что крайне важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения. На последнее обстоятельство обратил внимание президент Владимир Путин на совещании по военной тематике в Сочи в мае этого года.

По некоторым данным, каждая пусковая установка С-350 несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров. "Витязь" способен перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. Эта универсальность позволяет использовать новый зенитный ракетный комплекс как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО.

Но главное, что боевая работа на С-350 полностью автоматизирована. "Витязь" оборудовали необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который самостоятельно обнаруживает, захватывает и сопровождает воздушную цель, по команде пускает по ней ракету и выдает соответствующую информацию на пункт боевого управления. Расчет "Витязя" фактически лишь контролирует его работу и подключается к уничтожению цели на стадии ее обстрела. Наличие у многофункционального радиолокатора двух рабочих режимов - секторального и кругового - гарантирует уничтожение вражеского объекта, с какой бы стороны он ни подлетал. Причем С-300 готов одновременно работать по нескольким таким целям, в том числе по крылатым ракетам, высокоточному оружию и тяжелым беспилотникам.