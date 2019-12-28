Посла России вызвали в МИД Польши после критики Путина

МИД Польши вызвало российского посла Сергея Андреева на фоне слов президента РФ Владимира Путина относительно польского посла, работавшего в Германии до Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Посол назвал беседу в МИД жесткой, но при этом вполне корректной. По его словам, состоялась беседа с директором восточного департамента. При этом стороны остались на своей позиции.

Андреев уточнил, что в ходе разговора речь шла о двух выступлениях Владимира Путина - на саммите СНГ и на коллеги Минобороны. "Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - полагает посол РФ.

Напомним, президент России назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". Липский поддержал Гитлера, намеревавшегося выслать польских евреев в Африку на "вымирание и уничтожение", и даже обещал поставить фюреру "великолепный памятник в Варшаве".