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Рубрика: Власть

Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отказала Киеву в военной помощи. Российский сенатор отметил, что выживание Украины как нации зависит не от военной поддержки ФРГ, а от политики ее руководства.

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Пушков написал в Twitter, что Германия отказалась помогать Украине, осознавая тот факт, что киевские власти разрушают страну.

Напомним, правительство ФРГ отклонило просьбу Киева о предоставлении военной поддержки. Между тем с 2014 года общий объем оказанной станами Запада военной помощи Украине превысил два миллиарда долларов.

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