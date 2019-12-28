Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине

Председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отказала Киеву в военной помощи. Российский сенатор отметил, что выживание Украины как нации зависит не от военной поддержки ФРГ, а от политики ее руководства.

Пушков написал в Twitter, что Германия отказалась помогать Украине, осознавая тот факт, что киевские власти разрушают страну.

Напомним, правительство ФРГ отклонило просьбу Киева о предоставлении военной поддержки. Между тем с 2014 года общий объем оказанной станами Запада военной помощи Украине превысил два миллиарда долларов.