Новости

Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин" 13:16
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО "Гибка-С" 13:05
В московском метро пассажир устроил поножовщину 12:56
Челябинские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод 12:53
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга 12:20
Пушков считает невозможным примирение США и РФ в 2020 году 12:16
В Прикамье при пожаре в жилом доме погибла мать с тремя детьми 12:11
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря 12:08
ФРГ бьет рекорды по поставкам оружия 11:49
На ямальском месторождении произошел пожар, два человека погибли 11:43
В Анапе мужчина застрелил двух соседей из-за громкой музыки 11:02
17-летняя девушка умерла после сдачи норм ГТО по плаванию 10:55
Сбербанк запустил функцию возврата забытых денег 10:51
В Крыму бойцовская собака напала на ребенка 10:30
Телегин назвал причину развода с Пелагеей 10:22
Посла России вызвали в МИД Польши после критики Путина 10:21
"Дорогая, я в гараж". Водители все чаще отказываются от ремонта на СТО 10:20
3 очка Артемия Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" 09:32
Шестилетняя девочка спасла свою маму от смерти во время полета 09:21
В Мексике начальника полиции обвинили в массовом убийстве американцев 09:17
Российский хоккеист "Торонто" отправлен в больницу во время матча 09:10
Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов 09:06
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2" 08:54
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ 08:14
Главный приз премии Якутии вручен фильму "Надо мною солнце не садится" 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
28.12.2019 12:16
Рубрика: Власть

Пушков считает невозможным примирение США и РФ в 2020 году

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Санкции против газопровода "Северный поток-2" и предстоящие в США президентские выборы не дают шанса на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине

"Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока-2" не оставили от них камня на камне", - написал он в Twitter.

"А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны", - уверен парламентарий.

Накануне госдепартамент США дал разъяснения относительно введенных 20 декабря санкций против кампаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Согласно документу, подрядчики должны полностью прекратить все работы до 20 января 2020 года, если не хотят попасть под ограничения. "Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток-2". Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней", - говорится в документе.

В Вашингтоне настаивают, что подобные ограничительные меры продиктованы исключительно необходимостью диверсифицировать энергетические поставки в Европу.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США

Главное сегодня

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ
Пушков озвучил причину отказа Германии в военной помощи Украине
"Черный ящик" разбившегося в Казахстане самолета расшифруют в Москве
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"