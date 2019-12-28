Пушков считает невозможным примирение США и РФ в 2020 году

Санкции против газопровода "Северный поток-2" и предстоящие в США президентские выборы не дают шанса на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.

"Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока-2" не оставили от них камня на камне", - написал он в Twitter.

"А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны", - уверен парламентарий.

Накануне госдепартамент США дал разъяснения относительно введенных 20 декабря санкций против кампаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Согласно документу, подрядчики должны полностью прекратить все работы до 20 января 2020 года, если не хотят попасть под ограничения. "Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток-2". Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней", - говорится в документе.

В Вашингтоне настаивают, что подобные ограничительные меры продиктованы исключительно необходимостью диверсифицировать энергетические поставки в Европу.