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28.12.2019 08:54
Рубрика: В мире

Председатель Еврокомиссии осудила санкции против "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mindaugas Kulbis/ AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mindaugas Kulbis/ AP
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mindaugas Kulbis/ AP

С критикой санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2" выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовой системой", - цитирует главу Еврокомиссии портал журнала Der Spiegel.

Со своей стороны, вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал американские ограничительные меры "неумными". По его словам, в свете достижения договоренностей между Россией и Украиной по транзиту газа вступление в силу санкций происходит в неподходящий момент. ЕС и Германия активно содействовали в усилиях, направленных на достижение соглашения до конца года. "Поэтому введение ограничительных мер не только ошибочно, но и политически неумно", - указал политик.

Издание отмечает, что в строительство газопровода "Северной поток-2" вложено порядка десяти миллиардов евро. Первоначально планировалось подать газ европейским потребителям уже к концу текущего года. Проект рассчитан на пропускную способность 55 миллиардов кубометров газа в год. США 20 декабря объявили о санкциях в отношении судов-трубоукладчиков. Вашингтон полагает, что Евросоюз попадет в зависимость от российского газа.

В мире Европа В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Газопровод "Северный поток-2" Россия и Евросоюз Санкции и антисанкции

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