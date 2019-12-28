В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Еще два-три года назад нелегальным добытчикам балтийского самоцвета жилось весьма вольготно. Максимальный штраф для физлиц составлял в нашей стране пять тысяч рублей, а за одну "смену" копатели зарабатывали несколько десятков тысяч. Нелегалы откровенно смеялись над законом и даже заявляли о своей готовности покупать "абонементы".

Экскаваторы и мотопомпы, разрывая и размывая грунт в поисках янтаря, наносили вред не только экономике Калининградской области, но и окружающей среде. Нарушалась система дренажа, что негативно влияло на земли, соседствующие с карьерами. Поэтому в 2018 году вступили в силу поправки в КоАП РФ, разработанные по инициативе самого западного российского региона. Они увеличили максимальный штраф для граждан в сто раз - до 500 тысяч рублей. Еще более солиден размер административного взыскания для предпринимателей - от десяти до шестидесяти миллионов рублей.

- Введение уголовной ответственности - это логическое продолжение работы по повышению штрафов, которую инициировал регион, - комментирует ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Новый законопроект позволит бороться с отдельными нарушителями, не воспринимающими административные меры воздействия.

Теперь за повторное нарушение теневым добытчикам грозит до двух лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за нелегальный оборот самоцвета. За те же деяния, совершенные в крупном размере, "черные янтарщики" могут лишиться свободы на четыре года.

Как полагают эксперты, следующие шаги законодателей должны быть связаны с дайверами, которые ныряют за "солнечным камнем" в море и погибают. Дело в том, что после повышения штрафов добытчики янтаря переместились с суши в акваторию Балтики. Чтобы вскрыть янтароносные подводные пласты, они размывают морское дно с помощью специальной техники.

Таких дельцов тоже ловят и штрафуют. С августа 2019 года полиция совместно с Росгвардией и Пограничным управлением ФСБ организовала на побережье ежедневные круглосуточные дежурства. За 10 месяцев 2019-го в акватории Балтийского моря задокументировали 56 административных нарушений, связанных с самовольной добычей янтаря.

Впрочем, дайверы, в отличие от копателей, не наносят заметного ущерба экологии. Кроме того, их "уловы" невелики и не способны существенно изменить расклад сил на легальном рынке. При этом "старательство" в море сопряжено с риском для жизни. В 2018 году у берегов поселка Янтарный, где располагается крупнейшее в мире месторождение застывшей смолы, погибли семь дайверов. Жертвы были и в 2019-м. В ноябре трагедия унесла жизнь 22-летнего жителя Калининграда, в декабре - 35-летнего уроженца Нальчика.

Как полагает Антон Алиханов, исправить ситуацию может легализация деятельности по добыче янтаря в море. Такую позицию разделяет и глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский. Градоначальник неоднократно общался с дайверами - все они готовы работать официально и перечислять деньги в казну.

- Можно выдавать лицензии - по аналогии с золотодобычей, - отмечает Алексей Заливатский. - Стоит также подумать о создании саморегулируемых организаций, изучив опыт строительной отрасли. При этом важно ввести обязательные условия для получения лицензий на подводную добычу янтаря - обучение и страхование здоровья и жизни. Так государство сможет хоть как-то минимизировать количество несчастных случаев. А если ЧП все-таки случится, будут деньги на лечение или, не дай бог, на похороны.