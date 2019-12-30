Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 500-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2010, N 19, ст. 2289; 2011, N 50, ст. 7362; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1292; N 53, ст. 8459; 2019, N 22, ст. 2668) следующие изменения:

1) в части второй статьи 761 слова "частью первой статьи 191," заменить словами "частями второй и четвертой статьи 191,";

2) статью 191 изложить в следующей редакции:

"Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и статьи 255 настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации.";

3) статью 255 изложить в следующей редакции:

"Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр

1. Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

3. Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в любом виде, состоянии, совершенная в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, превышающая один миллион рублей.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 1, ст. 29; N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6422; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2284; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401: N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 43, ст. 5792; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3367; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3484, 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 51, 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435, 8446, 8456, 8459; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 281 слова "191 частью первой" заменить словами "191 частями второй и четвертой";

2) часть первую статьи 31 после цифр "185," дополнить словами "191 частью первой,";

3) в статье 151:

а) в части второй:

подпункт "а" пункта 1 после цифр "255" дополнить словами "частью первой";

пункт 3 после слов "245 частью второй," дополнить словами "255 частями второй и третьей,";

б) часть пятую после цифр "191" дополнить словами "частями четвертой и пятой".

Президент Российской Федерации В. Путин