Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова. К черноморскому побережью России он прилетел после разведки над Донбассом.

Как информирует мониторинговый ресурс PlaneRadar, дрон с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии.

Ранее министерство обороны РФ озвучило данные о разведывательной активности у российских воздушных границ. За неделю разведку провели 34 иностранных летательных аппарата. Истребители три раза поднимались на перехват и сопровождение.