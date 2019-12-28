Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев продолжит карьеру в "Рубине", который недавно возглавил Леонид Слуцкий.

О трансфере футболиста сообщила пресс-служба краснодарского клуба. Переход 20-летнего футболиста будет осуществлен 2 января 2020 года.

Контракт футболиста с казанцами рассчитан до 30 мая 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ на счету Игнатьева 4 года в 13 матчах.

"Для меня это неожиданный момент в жизни. Почти всю карьеру я провел в одном клубе, и наконец наступило время поменять это место. Но я рад появиться в команде, которая, как мне кажется, добьется больших успехов. Пришел очень хороший тренер, он выстроит отличную команду. Не будет никаких проблем. Ситуация, которая есть на сегодняшний день в турнирной таблице, исправится", - сказал Игнатьев в интервью клубному телевидению казанского клуба

Футболист признался, что очень рад этому переходу. "Мне здесь все нравится: и команда, и ребят я многих знаю, и город красивый. Есть все условия для развития. Хотелось бы быть в верхней части таблицы и конкурировать за чемпионство", - сказал Игнатьев.