В Ялте Деды Морозы совершили полет с горы Ай-Петри

Около 1000 человек, представляющих 40 команд, вышли в Ялте на юбилейный, десятый по счету, Мороз-парад. В курортной столице Крыма в этот день дедушки прыгали с парашютами, кружились над городом на парапланах и гоняли на байках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В зимней предновогодней Ялте примерно 1000 участников оделись в костюмы Дедов Морозов и прошли по нижней набережной города от концертного зала "Юбилейный" до главной праздничной сцены города.

Самый оригинальный подарок приготовила команда морозов, представлявших организацию ветеранов. Одевшись в зеленые плащи, они сформировали живую елку. 10 дедушек-парапланеристов совершили прыжок с вершины горы Ай-Петри, и, покружив над городом, опустились на набережной.

Интересно, что в этот раз подарки раздавали не Дедушки Морозы, а наоборот - от администрации города им вручили мешки со сладостями. Сегодня же возле городского фонтана начала работу приемная Деда Мороза, которая будет открыта вплоть до 31 декабря.

Напомним, что первый Мороз-парад состоялся в Ялте в 2010 году и тогда в нем приняли участие 170 человек. За 10 лет существования традиции число участников шествия увеличилось на порядок.