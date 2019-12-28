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28.12.2019 19:20
Рубрика: Российский автопром

"Творческое самоубийство". В Сети оценили дизайн электромобиля "Монарх"

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети появились фото прототипа российского электромобиля "Монарх". Машину засняли в Москве во время транспортировки на эвакуаторе, снимки опубликовал паблик "Русский автомобиль".

Напомним, прототип "Монарха" должны были представить 24 декабря в Сокольниках (Москва), однако в итоге презентация проекта прошла без самого электромобиля - якобы его не успели доставить. В то же время паблик полагает, что машину и не собирались показывать - иначе "это было бы творческим самоубийством".

"Монарх" не доделан, фары, фонари и даже места их крепления на кузове отсутствуют. Каркас кузова сварен кое-как, панели криво отформованы и плохо сопряжены между собой. Под капотом машины установлен электромотор от Nissan Leaf.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Проект реализует новосибирский предприниматель Алексей Пономаренко. В его рамках создается компактный электромобиль, который, по заверениям инициатора, сможет проезжать на одной зарядке до 500 км и при этом в серийном воплощении будет стоить всего 1,5 млн рублей.

По мнению издания Drom.ru, Пономаренко собирает под него деньги частных инвесторов без четкой фиксации обязательств и оформления необходимых по закону документов. Ресурс пишет, что прототип не показали на мероприятии в Москве по той простой причине, что Пономаренко не уплатил перевозчикам всю сумму за транспортировку - и они отказались отдавать машину до погашения долга.

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