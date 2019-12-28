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28.12.2019 18:16
Рубрика: Власть

В аэропорты вернутся курилки

Текст: Евгений Гайва
В аэропортах снова можно будет курить, но только в специальных закрытых помещениях. Президент подписал закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запрет на курение на территории аэропортов действовал в России с 2013 года. Теперь аэропортам вновь предоставляется возможность создавать специальные изолированные помещения для курения. Решение о создании таких мест будут принимать сами собственники имущества или уполномоченными ими на это другие лица.

Фото: iStock
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Открывать курилки можно будет только в зонах нахождения уже зарегистрированных на рейс пассажиров после прохождения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

При этом помещения для курения должны быть оборудованы системами вентиляции. Стены в них должны быть непрозрачными, чтобы "была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений", сказано в тексте закона.

С инициативой внести такие изменения выступил депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 года. Он объяснил свое предложение тем, что запрет постоянно нарушается. Курящие пассажиры дымят в туалетах, поскольку в "чистой" зоне уже не могут выйти на улицу.

Минздрав ранее предлагал расположить помещения для курения в "чистой" зоне аэропорта, причем максимально далеко от зоны досмотра, а также путей следования пассажиров к выходам на посадку и выходам из здания.

Фото: iStock
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На запрос "Российской газеты" о том, как повлияют на борьбу с курением новые правила, в Минздраве не ответили.

Московские аэропорты ранее уже заявляли о готовности создать комнаты для курения. Как пояснили "РГ" в пресс-службе аэропорта "Домодедово", курительные комнаты в аэропорту были переоборудованы в 2013 году после вступления в силу запрета на курение на территории аэропортов России. "Теперь эти помещения эксплуатируются по другому назначению для улучшения пассажирского обслуживания. Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта", - отметили в пресс-службе.

В Шереметьево ранее отмечали, что уже разработали концепцию курительных комнат с непрозрачными стенами и мощной вентиляцией. Внутри этих помещений собираются разместить плакаты о вреде курения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Буква закона Борьба с курением

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