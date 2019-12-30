Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 512-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака""

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в часть 2 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 721) изменение, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания:

"3) в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.".

Президент Российской Федерации В. Путин