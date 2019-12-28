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28.12.2019 11:00
Рубрика: В мире

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Текст: Александр Саможнев
Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

По данным министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, проверяется работа всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

Фото: РИА Новости
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"Следствием изучаются все документы, аудио-и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы", - уточнил Тургумбаев.

Между тем вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев призвал не спешить с выводами относительно авиакатастрофы. "Вчера члены государственной комиссии сразу же вылетели в Алма-Ату. Все вовлечены, работает следственная оперативная группа. Поэтому преждевременно давать какие-то заключения, мнения. Надо подождать", - цитирует Камалиева агентство "Казинформ".

Ранее заместитель премьер-министра РК Роман Скляр информировал, что причину крушения самолета установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета.

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
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Напомним, накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту было 98 человек, в том числе пять членов экипажа. Жертвами крушения стали 12 человек, еще примерно шестьдесят пассажиров получили ранения. В больницах остаются 47 пострадавших, в том числе девять детей.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем траура.

В мире экс-СССР Казахстан Крушение самолета в Казахстане

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