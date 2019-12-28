В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу

Неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, установленный в центре чешской столицы, сообщает ТАСС.

На руку выполненной из бронзы статуи стоящего во весь рост полководца вандалы повесили гирлянду из сарделек. К ней прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря года по случаю 122-ой годовщины со дня рождения Конева. В мероприятии приняли участие внучка маршала Елена Конева, представители посольства РФ в Чехии, а также местные общественные организации. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Между тем администрация шестого района Праги выступила с инициативой переноса памятника маршалу Коневу. Представители общественности требуют сохранить память о полководце, под командованием которого город был освобожден от фашистов 9 мая 1945 года. Это уже не первый случай нападения на монумент Конева в Праге.