Защитник памятника Коневу в Праге приковал к нему себя цепью

В Праге чешский гражданин Михал Шулц, выступающий в защиту памятника советскому маршалу Ивану Коневу, приковал себя цепью к монументу, передает ТАСС. Так он выразил свое несогласие с решением местных властей о переносе памятника.

"Ситуация, которая разворачивается вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня. Мой дед воевал во Второй мировой войне, и поэтому она меня точно касается", - объяснил он свое решение.

Активист подчеркнул, что "не является пророссийски настроенным человеком", а лишь защищает память своей страны. Акция Шулца продлится до конца этого дня. Полиция не вмешивается в происходящее, так как своими действиями защитник памятника не нарушает общественного порядка.

Напомним, что на прошлой неделе члены совета района Прага-6 приняли решение о переносе памятника маршалу, который в последнее время неоднократно подвергался нападениям вандалов. В МИД РФ выразили возмущение этим решением.