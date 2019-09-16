Защитник памятника Коневу в Праге приковал к нему себя цепью

Новости

Трамп сообщил о достижении с Японией первоначального соглашения о пошлинах 02:07
При посадке в Черногории у российского лайнера перегрелось колесо 01:36
Украину не пригласят на саммит НАТО 00:42
"Боруссия" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:10
"Лион" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
"Динамо" и "Уфа" голов не забили 16.09.2019
Трамп заявил о готовности к военному конфликту с Ираном 16.09.2019
Под Тамбовом обокрали мертвеца 16.09.2019
На Украине убили бывшего ополченца ДНР 16.09.2019
Путин рассказал о договоренностях с Рухани и Эрдоганом по Идлибу 16.09.2019
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 16.09.2019
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за нарушение ЕГЭ 16.09.2019
Российские "Сказки детства" вновь завоевывают симпатии сербов 16.09.2019
Татьяна Волосатова назначена директором РОСИЗО 16.09.2019
В Хьюстоне полицейские застрелили вооруженного мужчину возле школы 16.09.2019
В Петербурге ветклинику накажут за акцию по кастрации неверных мужей 16.09.2019
США планируют выделить Украине по военной линии еще 141 млн долларов 16.09.2019
Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве 16.09.2019
Kia Stinger получил в России "стильную" версию 16.09.2019
"Послание к человеку" познакомило петербуржцев с киноавангардом 16.09.2019
Пласидо Доминго выступит с Юрием Башметом в Москве 16.09.2019
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа 16.09.2019
Дочь Рамзана Кадырова открывает бутик на Большой Якиманке 16.09.2019
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей 16.09.2019
Ученые выяснили, какую музыку лучше слушать за рулем 16.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
16.09.2019 22:15
Рубрика: В мире

Защитник памятника Коневу в Праге приковал к нему себя цепью

В Праге чешский гражданин Михал Шулц, выступающий в защиту памятника советскому маршалу Ивану Коневу, приковал себя цепью к монументу, передает ТАСС. Так он выразил свое несогласие с решением местных властей о переносе памятника.

Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге
Фото: РИА Новости.
Кто сражается в Праге с памятником маршалу Коневу

"Ситуация, которая разворачивается вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня. Мой дед воевал во Второй мировой войне, и поэтому она меня точно касается", - объяснил он свое решение.

Активист подчеркнул, что "не является пророссийски настроенным человеком", а лишь защищает память своей страны. Акция Шулца продлится до конца этого дня. Полиция не вмешивается в происходящее, так как своими действиями защитник памятника не нарушает общественного порядка.

Напомним, что на прошлой неделе члены совета района Прага-6 приняли решение о переносе памятника маршалу, который в последнее время неоднократно подвергался нападениям вандалов. В МИД РФ выразили возмущение этим решением.

В мире Европа Чехия Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Путин призвал не делить Сирию на сферы влияния
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Песков рассказал про план продолжения интеграции России и Беларуси
Сноуден предупредил об опасностях в WhatsApp и Telegram